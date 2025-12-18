Napoli-Milan e la sliding door di Hojlund: da quasi rossonero ad azzurro

"Hojlund è un ragazzo che era già stato in Italia, un 2003 - ha evidenziato il ds Giovanni Manna a DAZN dopo il suo acquisto - Purtroppo il ko di Lukaku è stato un fulmine a ciel sereno, ma abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione nel mercato un calciatore importante e l'abbiamo preso".

"La Premier è un campionato di riferimento per tanti motivi, il Napoli deve ambire ad acquistare dei giovani prospetti e dei calciatori forti. E lì ci sono calciatori forti".