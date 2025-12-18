Napoli-Milan e la sliding door di Hojlund: da quasi rossonero ad azzurro

Rasmus Hojlund la sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan avrebbe potuto giocarla con una maglia diversa.
Invece il mercato ha detto e prodotto altro, lo ha portato al Sud col tricolore sul petto, sfiorando soltanto storia e fascino di un Diavolo che ha tentato l'approccio col danese in maniera concreta orientandosi poi verso strade differenti.
E allora Rasmus da Old Trafford si è ritrovato nel tempio che fu di Diego, chiamato a non far rimpiangere un figlioccio calcistico di Antonio Conte come Romelu Lukaku e parallelamente a rilanciare le proprie ambizioni dopo la parentesi opaca vissuta in quel di Manchester.