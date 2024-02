Hojlund non si ferma più: 5 goal nelle ultime 5 uscite in Premier

Danese sempre a segno nelle ultime cinque uscite in Premier League: il 2024 è iniziato per il verso giusto.

2024 semplicemente perfetto per Rasmus Hojlund, passato dall'essere un oggetto misterioso pagato carissimo (oltre 80 milioni finiti nelle casse dell'Atalanta) ad una splendida realtà in casa Manchester United.

Il gioiello danese sembra aver imboccato la retta via in termini realizzativi, ovvero quelli che più di tutti contano per uno che di mestiere fa l'attaccante: a partire da gennaio ha letteralmente cambiato passo, lasciandosi alle spalle un avvio da incubo.

Una notizia più che soddisfacente per Ten Hag che, in estate, lo ha fortemente voluto dopo aver visto in lui qualcosa di speciale: intuizione più che azzeccata.