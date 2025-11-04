Pubblicità
Hjulmand Juve Sporting HDGOAL
Lelio Donato

Hjulmand da obiettivo di mercato ad avversario della Juventus: il capitano dello Sporting sulla strada in Champions League

La Juventus incrocia Morten Hjulmand, centrocampista e capitano dello Sporting che era finito nel mirino la scorsa estate. Dal passato a Lecce all'esplosione a Lisbona: perché piace ai bianconeri.

Incrocio pericoloso per la Juventus, che in Champions League non può già più sbagliare ma ritrova sulla sua strada l'insidioso Sporting.


Nelle file della formazione portoghese, peraltro, milita un giocatore che la scorsa estate sembrava piacere moltissimo alla società bianconera, ovvero Morten Hjulmand.

Il centrocampista danese, oggi capitano dello Sporting, era stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la mediana della Juventus.

Alla fine però non se n'è fatto nulla soprattutto per motivi strettamente economici. Hjulmand così stasera giocherà all'Allianz Stadium, ma come avversario. 

  Morten Hjulmand Lecce

    GLI ANNI DI HJULMAND IN ITALIA

    Morten Hjulmand, in realtà, è esploso proprio in Italia ed in particolare a Lecce.

    Il club salentino lo acquista nel gennaio 2021 dall'Admira Wacker versando appena 170 mila euro. E il danese si rivelerà un grande affare.

    In pochissimo tempo Hjulmand diventa una colonna del Lecce con cui sarà grande protagonista nella promozione dalla Serie B alla Serie A ottenuta la stagione successiva.

    Hjulmand diventa addirittura il capitano della squadra, nonostante l'età giovanissima, anche grazie alla sua spiccata personalità. E dopo una sola stagione in Serie A viene ceduto allo Sporting.

  • I CAMPIONATI VINTI CON LO SPORTING

    La società portoghese nell'estate 2023 investe circa 20 milioni di euro per strapparlo al Lecce. E anche in questo caso la scelta si rivela particolarmente azzeccata.

    Anche a Lisbona, infatti, Hjulmand in pochissimo tempo diventa un punto fermo. Inoltre il danese conquista da protagonista due campionati di fila in Portogallo.

    49 le presenze, con quattro goal, nella sua prima stagione in biancoverde. Due in meno nella stagione successiva con altri tre goal realizzati.

    Hjulmand inoltre diventa il capitano della squadra, confermandosi leader in campo e fuori. E come detto vince: oltre ai due campionati arriva anche la Coppa del Portogallo. 

  FBL-POR-LIGA-SPORTING-VITORIA GUIMARAES

    PERCHÈ ALLA JUVE PIACE HJULMAND

    Come detto la scorsa estate Morten Hjulmand è stato uno dei tanti nomi accostati alla Juventus.

    Il danese piaceva e piace ancora alla società bianconera, sempre alla ricerca di qualità per il suo centrocampo. L'ex Lecce veniva ritenuto un profilo ideale per età (26 anni) e ingaggio, dato che allo Sporting percepisce appena 1,5 milioni di euro.

    Hjulmand inoltre potrebbe giocare sia davanti alla difesa, ovvero nel ruolo attualmente occupato da Manuel Locatelli, che da mezzala di inserimento dato l'ottimo tiro da fuori di cui è in possesso.

    A frenare l'affare è stata l'altissima richiesta dello Sporting che per privarsi del suo capitano, forte di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ne aveva chiesti almeno 50 milioni. Decisamente troppi per il momento attuale della Juventus.

  • COME STA ANDANDO HJULMAND: SEMPRE TITOLARE E IL RIGORE SBAGLIATO

    Ma come sta andando l'inizio di stagione per Morten Hjulmand allo Sporting?

    Il danese ha giocato le prime tre partite della fase campionato di Champions League sempre da titolare, compresa quella persa sul campo del Napoli.

    Anche se contro il Kairat Almaty, peraltro prossimo avversario dell'Inter, l'ex Lecce ha fallito un calcio di rigore. Ovvero una delle specialità della casa.

    Dieci presenze su dieci partite anche nel campionato portoghese dove Hjulmand ha già segnato un goal e fornito un assist. 

    Il danese, insomma, era e resta un punto fermo dello Sporting. Ma non è escluso che in futuro la Juventus possa tornare all'assalto. Prima però c'è una sfida da vincere sul campo.

