Hjulmand da obiettivo di mercato ad avversario della Juventus: il capitano dello Sporting sulla strada in Champions League

Incrocio pericoloso per la Juventus, che in Champions League non può già più sbagliare ma ritrova sulla sua strada l'insidioso Sporting.
Nelle file della formazione portoghese, peraltro, milita un giocatore che la scorsa estate sembrava piacere moltissimo alla società bianconera, ovvero Morten Hjulmand.
Il centrocampista danese, oggi capitano dello Sporting, era stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la mediana della Juventus.
Alla fine però non se n'è fatto nulla soprattutto per motivi strettamente economici. Hjulmand così stasera giocherà all'Allianz Stadium, ma come avversario.