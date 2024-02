Dubbio Henry sul finire del calciomercato, con la trattativa che doveva portarlo al Gent arenatasi all'improvviso.

Il calciomercato della Serie A è chiuso. Almeno in entrata. Dall'1 febbraio all'1 luglio le squadre della massima serie non possono infatti acquistare nuovi giocatori sotto contratto con altri club. L'unica poossibilità è quella di arrivare ai calciatori svincolati, acquistabili fino al 25 febbraio.

Anche se il mercato in entrata è chiuso, le squadre di Serie A potranno ancora cedere nei paesi in cui la sessione estiva è ancora aperta. In Belgio, ad esempio, il calciomercato invernale è rimasto attivo fino alle 23, qualche ora dopo quello italiano.

Una possibilità che ha tenuto in stallo la cessione di Thomas Henry, attaccante del Verona da giorni al centro delle voci di mercato soprattutto in chiave belga.