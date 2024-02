Henry verso l'addio al Verona: scatto del Gent

Addio al Verona vicino per l'attaccante francese: scatto del Gent, più indietro la Cremonese.

Il calciomercato del Verona continua a regalare spunti degni di nota, sia per quanto riguarda le entrate che, soprattutto, le uscite: il club scaligero si appresta, infatti, a mettere a segno un'altra cessione, l'ennesima della sessione invernale.

Stavolta a finire nel mirino è Thomas Henry, per il quale vige diverso fermento in queste ultime ore del calciomercato: come riportato da 'Sky Sport', per il francese si fa strada l'ipotesi dell'addio.

Un epilogo pronto ad arrivare a quasi un mese dalla giornataccia trascorsa in quel di San Siro, quando sbagliò un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare un punto prezioso ai gialloblù contro l'Inter.