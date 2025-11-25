Sono passati cinque anni da quando il calcio italiano scopriva Jens Petter Hauge.
Nel settembre 2020, durante una sfida europea sul prato di San Siro contro il Milan, il talento che oggi gioca al Bodo/Glimt impressionava tutti.
Tanto che pochi mesi dopo lo stesso Milan decide di portarlo in Italia convinto di avere tra le mani un diamante.
Le cose però non andranno come sperato e la sua esperienza in rossonero non sarà troppo fortunata. Così oggi Hauge sfida un'altra italiana, stavolta la Juventus, in Champions League.