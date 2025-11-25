Hauge al Bodo/Glimt è un titolare inamovibile, sia in campionato che nelle coppe.

In questa stagione l'ex giocatore del Milan ha messo insieme 27 presenze con sette goal e 5 assist in Eliteserien.

Ma anche in Champions League ha già segno due goal nelle prime tre giornate della fase campionato, entrambe contro il Tottenham

Ora ecco la sfida alla Juventus, a cui Hauge ha lanciato un messaggio molto chiaro: "Giocare in casa nostra è complicato: ottomila tifosi passionali come pochi, temperatura sottozero, il vento che taglia il campo e campo sintetico.E anche la neve. Chi arriva da fuori può rimanere sorpreso. Roma e Lazio ne sanno qualcosa, ma non solo loro".

Già perché le italiane, a Bodo, negli ultimi anni hanno sempre sofferto. E spesso perso anche molto male.

La Roma di Mourinho, ad esempio, contro i norvegesi ne prese dieci tra andata e ritorno mentre la Lazio qualche mese fa è stata eliminata ai quarti di Europa League dai norvegesi.

La Juventus è avvisata, insomma.