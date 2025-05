Harry Kane ha vinto il suo primo trofeo: dopo 15 anni la maledizione è infranta. Senza giocare

In maniera particolare Harry Kane può festeggiare il suo primo trofeo: il Bayern non è in campo, basta il risultato del Bayer.

Harry Kane ha conquistato la classifica marcatori in tutti i principali tornei d'elite. Ha vinto premi individuali in lungo e in largo, ma ha sempre dovuto fare i conti con una bacheca di titoli di squadra completamente vuota. Almeno fino al 4 maggio, data che ricorderà per sempre: il suo Bayern Monaco è infatti Campione della Bundesliga 2024/2025.

Rinviato sabato per il pari del Lipsia (3-3), alla fine il primo storico titolo di Kane è arrivato in virtù del mancato successo del Bayer Leverkusen secondo, fermato dal Friburgo sul 2-2 e impossibilitato ad ottenere otto punti nelle ultime due giornate, visti i soli sei rimanenti tra 33esimo e 34esimo turno.

Non si tratta di un trofeo normale per Kane, che non aveva mai conquistro un trofeo di squadra prima d'ora, anche perché non è arrivato in campo. Se fosse arrivato sabato il tedesco avrebbe esultato con i suoi compagni dalla tribuna, vista la squalifica per la gara contro il Lipsia, per poi farlo con gli stessi sul terreno di gioco dopo il triplce fischio finale.

La matematica Bundesliga è arrivata con i giocatori lontano dal campo, il giorno dopo essere scesi sul terreno di gioco. Non proprio il miglior modo per diventare Campione, ma probabilmente per Kane l'importante è aver annullato questa sorta di maledizione che dalla sua era britannica è riuscito suo malgrado a trascinarsi anche in Germania. Almeno fino ad ora.