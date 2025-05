Quanto serviva un trofeo a Harry Kane: da eterno secondo a re di Germania, ora può entrare nella leggenda dello sport inglese

Il Bayern Monaco si è laureato campione in Bundesliga, consentendo al capitano dell'Inghilterra di porre fine alla sua "maledizione" con i trofei.

Finalmente Harry Kane si è liberato di quel peso. Non è più il più grande calciatore a non aver mai vinto un trofeo. Il Bayern Monaco si è ripreso il titolo di Bundesliga e l'attaccante inglese costato 85 milioni di sterline si è rivelato un giocatore chiave della stagione.

L’intera carriera di Kane è stata una lunga strada verso il riscatto, una continua missione per smentire gli scettici e far rimangiare le critiche. Come ha raccontato in un toccante articolo per The Players’ Tribune nel 2018, la sua carriera è stata alimentata dai rifiuti sin da piccolo, a partire dal taglio da parte dell’Arsenal a soli otto anni. “A ripensarci oggi, probabilmente è stata la cosa migliore che mi sia mai successa, perché mi ha dato una motivazione che prima non avevo”, ha scritto riferendosi a quell’episodio.

I tantissimi goal segnati nel corso degli anni hanno fatto tacere molti detrattori. Ma senza trofei di squadra a testimoniare i suoi sforzi, ne sarebbero sempre arrivati altri. Ora invece si è liberato da quelle catene. I suoi critici più duri diranno che la Bundesliga è un campionato dominato da una sola squadra, ma contro un Bayer Leverkusen che l’anno scorso ha chiuso imbattuto in patria e con in panchina Vincent Kompany, alla sua prima grande esperienza da allenatore, la sfida non è stata affatto una passeggiata. E in fondo non importa. Sono sfumature per chi cambia idea troppo facilmente.

Per Kane si apre un nuovo capitolo. E questo trofeo non sarà l’ultimo. Adesso può ambire a traguardi ben più grandi. Il cammino doloroso compiuto fino ad oggi ha finalmente portato alla sua rivincita. Ora è entrato nella leggenda degli sportivi inglesi.