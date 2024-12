Hancko-Juventus, Giuntoli conferma: "Un bravo calciatore che seguiamo da un po' di tempo, ma non è il solo"

Il Managing Football Director bianconero non smentisce le voci di mercato e annuncia: "Siamo alla finestra, faremo sicuramente qualcosa".

Tra campo e mercato, alla Juventus difficilmente esiste il tempo per fare una pausa. Specialmente in un periodo come questo, tra campionato, l'imminente Supercoppa Italiana e l'altrettanto imminente riapertura del mercato invernale.

A proposito di mercato: il fatto che a Torino arriverà un nuovo difensore è un fatto ormai noto, considerando come il reparto arretrato di Thiago Motta sia privo da tempo di Bremer e Cabal. E uno dei nomi più chiacchierati è quello di David Hancko, ex Fiorentina, oggi al Feyenoord.

Lo stesso Cristiano Giuntoli, intervenuto su DAZN prima del fischio d'inizio del posticipo tra Monza e Juventus, non ha smentito l'interesse. Anzi.