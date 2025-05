Hajduk Spalato, Dinamo Zagabria e Rijeka si giocano il campionato negli ultimi 90': in Croazia il trofeo viaggia in autostrada col presidente della federazione

Dinamo Zagabria vs NK Varazdin

Rijeka vs Slaven

Sibenik vs Hajduk Spalato

Il presidente della federazione seguirà le partite da Bosiljevo con il trofeo, pronto a raggiungere la città del nuovo campione del campionato croato.

Il campionato croato 2024/2025 si concluderà domenica 25 maggio alle ore 17:00 con una delle giornate più incredibili della sua storia: tre squadre ancora in lotta per il titolo, un trofeo che viaggia in autostrada con il presidente della Federazione Marijan Kustic, e una suspense degna di una sceneggiatura cinematografica.

Rijeka, Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato si giocano tutto all’ultima giornata, separate da appena due punti.

Il trofeo originale verrà consegnato direttamente sul campo alla squadra vincitrice, ma solo al termine delle tre partite decisive che si disputeranno in contemporanea.

Kustic, nel frattempo, attenderà il verdetto con il trofeo e le medaglie nel bagagliaio, pronto a partire da Bosiljevo verso la destinazione finale: Rijeka, Zagabria o Spalato.