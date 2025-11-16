Haaland è pronto ad entrare nella storia: l'obiettivo è portare la Norvegia ai Mondiali 28 anni dopo l'ultima volta

La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada è nelle mani della Norvegia. E nei piedi di Haaland. L'attaccante del Manchester City è il capocannoniere delle qualificazioni UEFA con quattordici goal in sei partite, sei in più di qualsiasi altro giocatore.

Nella penultima partita della sua Nazionale contro la Moldavia, vinta con il risultato di 11 a 1, ha segnato ben cinque volte, servendo anche due assist. La Norvegia ha vinto tutte e sei le partite disputate e ha tre punti di vantaggio sull'Italia, avversaria nell'ultima giornata a San Siro. Ma con una differenza reti nettamente favorevole.

E se domenica sera la Norvegia non subirà una clamorosa sconfitta per 9-0 centrerà finalmente il suo obiettivo, ovvero assicurarsi un posto ai Mondiali dopo 28 anni.