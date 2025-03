Haaland in stampelle, il video che preoccupa i tifosi: a giugno c'è l'Italia

L'attaccante norvegese ha lasciato lo stadio del Bournemouth in stampelle, Manchester City e Norvegia in apprensione per i prossimi mesi.

Il Manchester City e la Norvegia rischiano di pagare grosso il quarto di finale d'andata della FA Cup. Nella partita in cui il team di Guardiola ha rimontato il Bournemouth, riuscito a passare in vantaggio prima del 2-1 finale degli ospiti, Erling Haaland ha infatti rimediato un infortunio che sembra essere grave.

A preoccupare è soprattutto il video circolato in rete al termine di Bournemouth-Manchester City, che vede Haaland lasciare lo stadio in stampelle e con un tutore applicato alla gamba sinistra. Un duro colpo, in attesa di esami e nuove informazioni sull'entità dell'infortunio che ha subito Haaland, a due mesi dalla partita di qualificazioni Mondiali contro l'Italia.

A giugno, come noto, l'Italia affronterà la Norvegia di Haaland nella prima partita di qualificazione al Mondiale, già fondamentale per gli azzurri in virtù dei sei punti ottenuti dal team nordico nelle prime due partite. La Nazionale di Spalletti ha in quella scandinava la maggiore contendente al primo posto che vale la Coppa del Mondo 2026: il k.o di Haaland potrebbe spostare gli equilibri.