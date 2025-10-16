Pubblicità
Pubblicità
Erling HaalandGetty Images
Francesco Schirru

Quanti goal ha segnato Haaland con la Norvegia? Media reti da alieno, nessuno come lui

La tripletta contro Israele ha permesso ad Haaland di entrare nei club dei 50, ad appena 25 anni. Ma non si è certo fermato: la sua media reti è incredibile e senza eguali nella storia.

Pubblicità

Nonostante si parli dei record di Erling Haaland da diversi anni e il web sia ormai pregno di news, ogni tanto l'attaccante norvegese riesce ad andare oltre l'umana comprensione, giustificando così i fiumi di inchiostro virtuale. È il caso del traguardo raggiunto l'11 ottobre grazie a Norvegia-Israele, partita che avvicina la selezione nordica al Mondiale 2006 e permette all'attaccante del Manchester City di superare i cinquanta goal in Nazionale.

Autore di una tripletta nel 5-0 finale, Haaland non solo ha raggiunto i cinquanta goal giocando meno partite rispetto a tale numero, ma si è spinto fino a cinquantuno. La prima partita di novembre, in cui ha segnato una doppietta contro l'Estonia, lo ha dunque spinto fino a 53, con l'incredibile totale di 14 reti nelle qualificazioni (ben 6 più di Arnautovic e Depay che condividono la seconda posizione). A queste si aggiungono le due contro l'Italia, che permettono all'ex Dortmund di chiudere il girone con 16 reti in 8 match, per un totale di 55 con la propria rappresentativa.

A soli 25 anni, così, Haaland è già il 58esimo miglior marcatore nella storia delle Nazionali. Essere 58esimo non sembra poi così eclatante, ma si parla di un classe 2000 che ha segnato più reti rispetto alle gare giocate. Ed eccolo qui, un numero entusiasmante.

Haaland ha agganciato, e superato, campioni e fuoriclasse del passato che hanno segnato 50-55 reti nel corso di un'intera carriera e non in alcuni anni. Ma lui, il cyborg, è stato creato per non essere come gli altri. Umano.

  • IN 48 PARTITE

    Il dato di Haaland è a dir poco stupefacente: 48 partite, 55 goal. L'attaccante della Norvegia viaggiava già a più di una rete per gara, ma la tripletta segnata contro Israele e la doppietta contro l'Estonia permettono a Erling di brillare a un media di 1.15.

    Per fare un paragone, gli altri giocatori con 55 reti hanno una media tra lo 0.51 e il 0.79. Anche Mbappé e Depay hanno segnato lo stesso numero di reti, ma rispettivamente con 94 e 107 partite. Meno della metà per Haaland.

    • Pubblicità

  • I COLLEGHI IN ATTIVITÀ

    L'obiettivo finale della carriera di Haaland, in termini di goal con la Norvegia, sarà quello di superare il capolista Cristiano Ronaldo, con 143 reti in 226 partite e una media di 0.63 goal a gara.

    Cristiano Ronaldo ha davanti a sè ancora diverse partite per migliorare il proprio record, mentre il secondo della lista, Leo Messi, è a 115 e con le ultime partite in maglia albiceleste previste nel 2026, al Mondiale.

    L'indiano Sunil Cheetri è quarto all-time con 95 goal, con Lukaku (89), quinto, e Lewandowski (87) settimo, decisi a superarlo il prima possibile.

    Neymar chiude la top ten con 79 goal, ma tra i migliori marcatori ancora in attività ci sono Dzeko (72), il thailandese Dangda (64), Salah e Mitrovic (63), il qatariota Ali (60), Azmoun (57), Taremi (56), Nasser (attaccante del Kuwait, 56).

    Come detto, anche Mbappè e Depay, hanno segnato 55 goal.

    Nessuno dei citati ha una media minimamente paragonabile a quella di Haaland.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MIGLIORE DI SEMPRE

    Qualora Haaland riesca a mantenere questa incredibile media verrebbe ricordato come il miglior marcatore di sempre in Nazionale, ma solo il tempo potrà definire l'eredità del norvegese.

    Nella storia del calcio, relativamente ai giocatori con almeno 50 goal in Nazionale, solamente in due hanno chiuso con una media superiore, ovvero il danese Nielsen, 1.37, e l'inglese Woodward a 1.42, ma i dati di quest'ultimo, registrati a inizio '900, sono spesso contestati.

    Considerando come anche Nielsen abbia giocato negli anni '10 del '900, nel calcio moderno non c'è nessuno che abbia chiuso la carriera con un dato superiore a quello attualmente nelle mani di Haaland.

    Kocsis e Muller sono quelli che si avvicinando i più, con un 1.10 vicinissimo ad Haaland.

  • IL MONDIALE, FINALMENTE

    L'Italia ci ha provato fino all'ultimo, ma non c'è mai stato dubbio che in virtù della pazzesca differenza reti e del vantaggio in testa, la Norvegia fosse da mesi favorita per qualificarsi al Mondiale come prima del girone e dunque senza passare dai playoff.

    La Norvegia, qualificata matematicamente il 16 novembre, non giocava la Coppa del Mondo oramai dal 1998, ma il momento è giunto. Con la possibilità di giocare il Mondiale, Haaland potrebbe realmente lottare per il Pallone d'Oro come mai prima d'ora, considerando come l'impossibilità di disputare un grande torneo con la propria rappresentativa abbia sempre limitato l'ex Dortmund in termini di successo finale.

    Capocannoniere delle qualificazioni, Haaland ha trascinando la Norvegia al Mondiale come leader di un gruppo unito e in grado di andare oltre il sogno. La Coppa del Mondo è realtà, e con un Erling così...

  • Pubblicità
    Pubblicità