Haaland su Clash of Clans: il suo personaggio può essere utilizzato sul videogioco per mobile, novità assoluta

Grande fan del videgioco, Haaland fa ora parte di Clash of Clans: anche il giocatore del City tra i personaggi giocabili.

Erling Haaland è sbarcato su Clash of Clans. L'attaccante norvegese, grande fan del gioco per mobile, è infatti diventato un personaggio giocabile nel noto titolo per telefono, che vanta oltre due miliardi di download dalla sua uscita.

Dal primo maggio, infatti, è possibile giocare su Clash of Clans utilizzando il personaggio ispirato ad Haaland, che ha preso le sembianze del 'Barbabarian King'. Per la prima volta un personaggio basato su una persona reale arriva sul titolo dell'azienda finlandese Supercell.

In circolazione dal 2012, Clash of Clans è uno dei più noti giochi per mobile al mondo, con il maggior numero di download e ricavi nel corso degli ultimi dodici anni.