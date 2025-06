Cosa sta succedendo con Gyokeres? Accuse di ricatto e voci di un rifiuto da parte del Manchester United

Le prodezze realizzative del calciatore svedese lo hanno reso il più ambito dell'estate, ma la sua prossima destinazione è ancora nebulosa.

Ogni calciomercato ha bisogno di una bella saga, e la battaglia per assicurarsi Viktor Gyokeres è senza dubbio la più interessante tra tutti i potenziali trasferimenti di questa estate.

C'era grande interesse per l'attaccante dello Sporting Lisbona dopo che aveva chiuso la scorsa stagione come capocannoniere europeo con 39 goal in campionato, il miglior risultato in un campionato portoghese di massima serie negli ultimi 40 anni. In tutte le competizioni, ha trovato la rete 54 volte.

I goal di Gyokeres hanno fatto la differenza. Lo Sporting ha vinto il titolo portoghese con due punti di vantaggio, grazie al suo goal all'ultimo minuto contro il Vitoria nell'ultima giornata di campionato.

Ha segnato anche nella finale della coppa nazionale contro il Benfica, pareggiando i conti con un rigore all'11° minuto nel recupero portando la partita ai tempi supplementari.

La stagione 2024-25 non è stata un caso isolato. Nella stagione precedente, Gyokeres aveva allo stesso modo portato lo Sporting al titolo portoghese e aveva chiuso come capocannoniere con 29 goal. Nelle sue due stagioni a Lisbona, ha segnato 97 reti in 102 presenze. Al momento, però, non c'è una destinazione chiara per l'attaccante più richiesto d'Europa, nonostante le voci che circolano sul 27enne e lo collegano ad alcuni club colossali come Arsenal, Manchester United e Juventus.

Si è parlato di ricatti, promesse non mantenute, sciopero del giocatore per ottenere il trasferimento e richieste salariali da capogiro. La corsa per assicurarsi Gyokeres ha tutto il fascino di una serie televisiva di grande successo: il mondo del calcio è con il fiato sospeso