Gyokeres, Araujo, Osimhen e le stelle che potrebbero diventare alla portata del Manchester United in caso di qualificazione alla Champions League

Il ritorno in Champions League si tradurrebbe in maggiori fondi da investire: lo United potrebbe tornare ad attirare le grandi stelle.

Solo poche settimane fa, il Manchester United si preparava ad affrontare per la prima volta in dieci anni una stagione senza calcio europeo, chiedendosi come avrebbe riempito le settimane tra una partita di Premier League e l'altra. Ora invece, nonostante sia stato protagonista della sua peggiore stagione degli ultimi 51 anni, è tornato a sognare quella che sarebbe un'incredibile qualificazione alla prossima Champions League.

I Red Devils hanno un piede nella finale di Europa League dopo la fondamentale vittoria per 3-0 sull'Athletic a Bilbao e, anche considerando la loro propensione a rovinare quanto di buono riescono a fare, dovrebbero essere in grado di superare il turno ovedì e a strappare un pass per la finale. Nel caso, ad attenderli ci sarebbe una tra Tottenham o il Bodo/Glimt, due ostacoli non impossibili da superare.

Vincere l'Europa League, significherebbe tornare nella più importante competizione per club, quella alla quale ogni giocatore vorrebbe partecipare. Ciò significa che lo United potrebbe riscoprirsi nuovamente in grado di attrarre giocatori di calibro superiore rispetto a quelli che potrebbe prendere giocando solo in ambito nazional. Cosa inoltre altrettanto importante, potrebbe permettersi queli elementi di livello internazionale che al momento sarebbero fuori dalla sua portata.

Come ha detto Ruben Amorim il mese scorso: "La Champions League può cambiare tutto. Se sei in Champions League, giochi contro le migliori squadre il mercoledì e il fine settimana. È la cosa migliore. Se hai la Champions League, sai di avere un budget migliore per mettere in campo una squadra diversa nella prossima stagione".

Lo United rinnoverà la rosa in estate anche se non riuscirà a qualificarsi per le competizioni europee e sembra già vicino all'acquisto di Matheus Cunha dal Wolverhampton. Ma se giocherà bene le sue carte, molti altri nomi che in precedenza erano stati considerati inarrivabili potrebbero improvvisamente diventare accessibili.

GOAL dà un'occhiata ai giocatori che lo United potrebbe icercare sul mercato se vincesse l'Europa League e si assicurasse il ritorno in Champions League...