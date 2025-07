Il bomber svedese saluta lo Sporting dopo due stagioni e sbarca in Premier League: ecco quanto è costato ai Gunners.

Adesso è ufficiale: Viktor Gyokeres è un nuovo giocatore dell'Arsenal.

Dopo gli arrivi di Zubimendi e Mosquera, i Gunners hanno regalato un bomber nuovo di zecca a Mikel Arteta all'imbocco di una stagione nella quale i londinesi saranno attesi come grandi protagonisti sia in Premier che in Champions League.

L'attaccante svedese, reduce da un biennio strepitoso in Portogallo con lo Sporting, approda dunque sul palcoscenico della Premier League