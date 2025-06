Guida a EuroUnder21 2025: Spagna favorita in Slovacchia, Francia, Germania e Inghilterra subito dietro. Gli Azzurrini di Nunziata outsider

Gli Azzurrini in Slovacchia: inizia Euro 2025, Pirola e compagni nel girone A con la Spagna: la guida al torneo di GOAL.com.

In Slovacchia è tempo di Euro Under 21. Prenderà il via nel pomeriggio di mercoledì l’Europeo di categoria, con la sfida fra i padroni di casa e la Spagna al National Football Stadium di Bratislava.

L’edizione 2025 si presenta come una delle più interessanti degli ultimi anni: tanti i profili già di grande importanza continentale, da Yeremay ad Hervey Elliot, passando per Woltemade, Ethan Nwaneri, Quenda e Jobe Bellingham.

Gli Azzurrini di Carmine sognano quello che sarebbe il sesto trionfo in categoria, titolo che manca da ben ventuno anni. Ma quali saranno gli ostacoli da affrontare nel percorso?

Ecco la guida, firmata GOAL.com, al torneo che prenderà il via mercoledì e si chiuderà sabato 28 giugno.