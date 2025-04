Gudmundsson sarà riscattato dalla Fiorentina: tempistiche, cifre e il processo in Islanda

Il club viola ha preso la decisione sul futuro di Gudmundsson: il fantasista è in prestito dal Genoa, tutti i dettagli sull'operazione.

Dopo un inizio complicato per Albert Gudmundsson con la Fiorentina, condizionato dai problemi fisici che ne hanno limitato l'impatto nei primi mesi, sembra essere iniziato un altro capitolo da qualche settimana.

Il trequartista islandese è stato assoluto protagonista nelle ultime partite, facendo capire perché il club viola ha deciso di puntarci l'estate scorsa con un investimento importante e inseguendolo a lungo fino a trovare l'intesa con il Genoa.

Se pur in prestito infatti, la Fiorentina ha già tirato fuori diversi milioni per avere il giocatore e si prepara a riscattarlo dal Genoa. C'è una data in particolare da tenere in considerazione oltre al discorso relativo al processo in Islanda.