Gudmundsson lascia la Fiorentina a gennaio? La richiesta di cessione e l'interesse della Roma, cosa succede e dove può andare

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Fiorentina il tema non è soltanto quello dei possibili rinforzi, ma soprattutto delle uscite necessarie per provare a cambiare rotta a una stagione che ha preso una piega drammatica.

Con la squadra ultima in classifica e ancora ferma a zero vittorie dopo 15 giornate, la società gigliata si prepara a valutare alcune cessioni importanti prima di intervenire in entrata.

Tra i nomi in vetrina c’è quello di Albert Gudmundsson, che nonostante un rendimento deludente, potrebbe dire addio al club viola nel mercato invernale.

Riscattato in estate dal Genoa, l’islandese potrebbe già lasciare la Fiorentina: tra i club che monitorano la situazione con attenzione c’è la Roma, che valuta un possibile assalto all’ex calciatore del Grifone.