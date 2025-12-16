Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Alessandro De Felice

Gudmundsson lascia la Fiorentina a gennaio? La richiesta di cessione e l'interesse della Roma, cosa succede e dove può andare

Senza vittorie dopo 15 giornate, la Fiorentina valuta cessioni pesanti: l’islandese può partire nel mercato invernale, i giallorossi monitorano la situazione.

Pubblicità

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Fiorentina il tema non è soltanto quello dei possibili rinforzi, ma soprattutto delle uscite necessarie per provare a cambiare rotta a una stagione che ha preso una piega drammatica. 

Con la squadra ultima in classifica e ancora ferma a zero vittorie dopo 15 giornate, la società gigliata si prepara a valutare alcune cessioni importanti prima di intervenire in entrata.

Tra i nomi in vetrina c’è quello di Albert Gudmundsson, che nonostante un rendimento deludente, potrebbe dire addio al club viola nel mercato invernale.

Riscattato in estate dal Genoa, l’islandese potrebbe già lasciare la Fiorentina: tra i club che monitorano la situazione con attenzione c’è la Roma, che valuta un possibile assalto all’ex calciatore del Grifone.

  • FIORENTINA A RISCHIO RIVOLUZIONE

    La stagione della Fiorentina continua ad essere, dopo 15 turni di campionato, sportivamente drammatica: ultimo posto in classifica, nessun successo e una distanza dalla zona salvezza che attualmente è di otto punti. 

    Una situazione che rende il traguardo della salvezza in Serie A sempre più complicato e che potrebbe innescare un vero e proprio fuggifuggi nel mercato invernale. 

    La dirigenza viola potrebbe decidere di lasciar partire alcuni elementi della rosa per alleggerire il monte ingaggi e ridisegnare la squadra, aprendo scenari inattesi già a gennaio.

    • Pubblicità

  • GUDMUNDSSON-ROMA

    Tra i nomi che attirano maggiore attenzione c’è quello di Albert Gudmundsson. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, l’islandese è uno dei profili monitorati dalla Roma in vista del mercato di gennaio. 

    Il club giallorosso, che deve rinforzarsi in attacco, aveva già mostrato interesse per il numero 10 viola in passato e continua a seguirne l’evoluzione, pur senza che al momento esista una trattativa o un dialogo concreto tra le due società. 

    Gudmundsson è per ora soltanto un’idea, ma in caso di offerta la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione la sua cessione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    L’ipotesi di un approdo di Gudmundsson alla Roma potrebbe prendere consistenza soprattutto per la formula dell’operazione. 

    Come riporta Il Messaggero, il club giallorosso starebbe valutando l’acquisto del trequartista con la formula del prestito nel mercato invernale. 

    Il giocatore piace a Gasperini, che ne apprezza la duttilità tattica, e non è un nome nuovo per l’ambiente romanista: Gudmundsson era già stato proposto al club capitolino durante l’estate, prima che la Fiorentina decidesse di riscattarlo dal Genoa. 

    Le sue caratteristiche gli permettono di ricoprire più ruoli nello scacchiere del tecnico, rendendolo un profilo compatibile con le idee di gioco della Roma, che continuerà a osservare la situazione prima di decidere se affondare il colpo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LA STAGIONE DI GUDMUNDSSON

    Nel corso della stagione attuale, Albert Gudmundsson ha collezionato 19 presenze complessive tra Serie A e Conference League, preliminari compresi, mettendo a referto 5 gol e 2 assist con la maglia della Fiorentina.

    Arrivato a Firenze nell’estate 2024, l’islandese è stato riscattato per circa 13-14 milioni di euro totali dopo aver totalizzato 8 goal e 3 assist nella passata stagione con la maglia viola.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0