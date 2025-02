Gudmundsson-Fiorentina, futuro in bilico: le cifre, la nuova formula del prestito e la posizione del Genoa

La stagione opaca di Albert Gudmundsson alimenta interrogativi sul futuro alla Fiorentina, il ds Ottolini: "Se non lo riscattano torna al Genoa".

Il matrimonio tra Albert Gudmundsson e la Fiorentina, fin qui, sta portando molti meno profitti di quelli che ci si aspettava.

In estate il 27enne islandese aveva rappresentato uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti viola, invece tra infortuni e una collocazione tattica resa complicata da cambi modulo e concorrenza l'attaccante sta arrancando.

In più, a rendere nebuloso il futuro di Gudmundsson in Toscana si registra la posizione del Genoa: il direttore sportivo rossoblù, Marco Ottolini, si è fatto portavoce di uno scenario che - stando alle sue parole - al termine della stagione potrebbe riportare clamorosamente il calciatore all'ombra della Lanterna (anche se, a meno di colpi di scena, soltanto in via provvisoria).