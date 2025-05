Guardiola vuole Reijnders al Manchester City: l’offerta al Milan e il fattore decisivo

Il centrocampista olandese è nel mirino del Manchester City di Guardiola: gli inglesi pronti a presentare un’offerta da 70 milioni di euro al Milan.

Tijjani Reijnders in cima ai pensieri del Manchester City. Il centrocampista olandese è stato la nota più lieta di questa complicatissima stagione del Milan, squadra che ha più volte trascinato con i suoi goal e le sue prestazioni.

L’olandese a Milano si trova benissimo, tanto che a inizio marzo ha rinnovato fino al 2030 il suo contratto con il club: un attestato di amore e stima nei confronti della squadra che gli ha permesso di fare il salto nel calcio ad alti livelli.

Ma nonostante questo, il futuro di Tijjani Reijnders potrebbe essere lontano dall’Italia: come riportato da Calciomercato.com, infatti, Pep Guardiola lo ha individuato come il profilo giusto per il suo Manchester City.