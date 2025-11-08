Guardiola raggiunge le 1000 panchine e ammette: “Klopp il rivale più grande, mi manca"

E sebbene Guardiola abbia anche vissuto una grande rivalità con José Mourinho, quando i due allenatori erano rispettivamente alla guida del Barcellona e del Real Madrid, ha scelto Klopp come l'avversario che lo ha stimolato di più.

Parlando in vista della storica partita di domenica, Guardiola ha dichiarato: "Se dovessi scegliere un rivale per questo traguardo personale, che voglio condividere con molte persone, il Liverpool di Klopp sarebbe il migliore.

Sono rimasto più a lungo che mai in questo Paese. Ovviamente il Barcellona ha avuto un impatto evidente sulla mia vita come raccattapalle, calciatore, allenatore e così via, e anche il Bayern è stato un passo incredibile.

Ma il Liverpool, soprattutto con Jurgen, è stato il più grande rivale in questo Paese e, ad essere sincero, non potrebbe essere meglio. Il destino ha deciso così ed è bello viverlo".