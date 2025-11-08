Pubblicità
GFX Jurgen Klopp Pep GuardiolaGetty/GOAL

Guardiola raggiunge le 1000 panchine e ammette: “Klopp il rivale più grande, mi manca"

Pep Guardiola festeggerà domenica contro il Liverpool il traguardo delle 1000 panchine in carriera.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha individuatoi in Jurgen Klopp il suo "principale rivale".

Lo ha fatto mentre si prepara ad affrontare l'ex club del suo vecchio avversario, ovvero il Liverpool, nella millesima partita della sua straordinaria carriera da allenatore. 

Il catalano ha  ricordato le sue famose battaglie con il tedesco in vista del raggiungimento di quello che ha definito un traguardo "folle".

  • LA GRANDE RIVALITA' TRA CITY E LIVERPOOL

    Dopo una straordinaria carriera iniziata 18 anni fa che lo ha visto alla guida di Barcellona, Bayern Monaco e ora City, Guardiola dirigerà questo fine settimana la sua millesima partita come allenatore.

    È giusto che il tecnico 54enne raggiunga questo traguardo contro il Liverpool, ovvero il suo più grande rivale da quando ha iniziato un ciclo costellato di successi sulla panchina del City.

    Attualmente alla sua decima stagione a Manchester, Guardiola ha vinto sei titoli di Premier League, avendo la meglio sul Liverpool di Klopp, nelle stagioni 2018-19 e 2021-22.

    E in due delle annate al termine delle quali Guardiola non è riuscito a conquistare il titolo di campione, nel 2019-20 e nel 2024-25, il Liverpool è uscito vittorioso, prima con Klopp e poi con l'attuale allenatore Arne Slot nella scorsa stagione.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "KLOPP IL RIVALE PIU' GRANDE"

    E sebbene Guardiola abbia anche vissuto una grande rivalità con José Mourinho, quando i due allenatori erano rispettivamente alla guida del Barcellona e del Real Madrid, ha scelto Klopp come l'avversario che lo ha stimolato di più.

    Parlando in vista della storica partita di domenica, Guardiola ha dichiarato: "Se dovessi scegliere un rivale per questo traguardo personale, che voglio condividere con molte persone, il Liverpool di Klopp sarebbe il migliore.

    Sono rimasto più a lungo che mai in questo Paese. Ovviamente il Barcellona ha avuto un impatto evidente sulla mia vita come raccattapalle, calciatore, allenatore e così via, e anche il Bayern è stato un passo incredibile.

    Ma il Liverpool, soprattutto con Jurgen, è stato il più grande rivale in questo Paese e, ad essere sincero, non potrebbe essere meglio. Il destino ha deciso così ed è bello viverlo".

  • "KLOPP MI MANCA"

    Tale è stato l'impatto di Klopp su Guardiola - i due si sono affrontati anche durante i loro mandati rispettivamente al Borussia Dortmund e al Bayern - che l'allenatore del City ha amnmesso di "sentire la mancanza" del tecnico tedesco che ha lasciato il Liverpool nell'estate del 2024.

    "Per quanto riguarda la squadra di Jurgen o quella di Pep, penso che ci rispettassimo a vicenda - ha aggiunto Guardiola - Avevo la sensazione che Jurgen mi avesse dato molto e mi manca.

    Mi ha dato molto nel senso che, per battere quel ragazzo, ho dovuto pensare, lavorare e impegnarmi molto per migliorare".

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINALAFP

    "FATTO COSE INCREDIBILI"

    Riflettendo in particolare sulla sua incredibile longevità come allenatore, ancora più notevole se si considera che ha ricoperto tre dei ruoli più stressanti nel mondo del calcio - con Barcellona, Bayern e City, tutte squadre d'élite europee - Guardiola ha parlato delle "difficoltà" che comporta la vita a bordo campo.

    "I numeri sono pazzeschi. Non vivo pensando a quanti siano, ma quando raggiungi un traguardo e leggi quello che hai fatto, le vittorie, le medie, non solo in Premier League, ma anche in Champions League...

    Abbiamo fatto cose incredibili al Barcellona, al Bayern Monaco e qui. È così difficile raggiungerlo".

  • CONTRO UN LIVERPOOL IN RIPRESA

    Il City cercherà di rendere perfetta la giornata di Guardiola quando affronterà il Liverpool di Slot. I dieci volte campioni arrivano alla partita in ottima forma, avendo perso solo una delle ultime 13 partite in tutte le competizioni.

    Nel frattempo, il Liverpool sta vivendo una mini rinascita. Dopo un periodo difficile che ha visto i Reds perdere quattro partite di campionato consecutive contro Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e Brentford, i campioni d'Inghilterra hanno vinto le ultime due partite in tutte le competizioni.

    I goal di Mohamed Salah e Ryan Gravenberch hanno aiutato il Liverpool a sconfiggere l'Aston Villa per 2-0 nell'ultima gara di campionato, mentre Alexis Mac Allister ha segnato l'unica rete della partita che ha visto la squadra di Slot battere il Real Madrid in Champions League martedì.