Guardia di Finanza nella sede del Napoli: nel mirino gli introiti in beneficenza del match Scudetto

Nel mirino della Guardia di Finanza gli introiti da devolvere in beneficenza relativamente al match Scudetto di un anno fa contro l'Udinese.

Giornata di ispezioni in casa Napoli, all'indomani del deludente 0-0 casalingo contro il Lecce che ha sancito il decimo posto finale e l'esclusione completa dalle coppe europee in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, la Guardia di Finanza si è presentata agli uffici di Fuorigrotta e Castel Volturno nell'ambito di un'ispezione relativa all'accertamento dell'effettiva devoluzione in beneficenza di parte degli introiti ricavati in occasione del match Scudetto, andato in scena un anno fa contro l'Udinese.

Il tutto è partito da una denuncia in merito a un presunto danno erariale, presentata dal consigliere comunale Catello Maresca.