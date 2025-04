Grealish torna al goal, la dedica è speciale: “Oggi sono 25 anni dalla morte del mio fratellino”

La stella del Manchester City, Jack Grealish, ha reso omaggio al fratello scomparso: "E' sempre un giorno difficile".

Jack Grealish è tornato a segnare in Premier League, cosa che non gli riusciva dal dicembre del 2023.

Una rete, quella con la quale ha sbloccato il risultato contro il Leicester nei minuti iniziali di una sfida poi vinta per 2-0 dal suo Manchester City, diversa dalle altre perché marcata in un giorno diverso da tutti gli altri per lui e per la sua famiglia.

L’attaccante del City lo ha dedicato al fratello minore Keelan, morto improvvisamente nel 2000 quando aveva solo nove mesi.

All’epoca di quel dramma familiare, Grealish aveva quattro anni.