GOAL passa in rassegna le possibili destinazioni future di Grealish, pronto a lasciare il Manchester City in estate.

"Certo che Jack deve giocare. È un giocatore incredibile che deve giocare a calcio ogni tre giorni. Non è successo né in questa stagione né nella scorsa" ha dichiarato Pep Guardiola dopo aver lasciato Jack Grealish fuori dalla rosa del Manchester City nella vittoria per 2-0 contro il Fulham giocata nell'ultima giornata della Premier League. "Ha bisogno di farlo. Con noi o altrove. È una questione che riguarda Jack, il suo agente e il club".

Era il modo più educato possibile per dire "qui non c'è più bisogno di lui". La conferma definitiva è arrivata mercoledì, quando Grealish è stato escluso dalla lista dei 27 giocatori convocati da Guardiola per la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti.

Una nuova era sta iniziando al City, che quest'estate ha già speso 150 milioni per quattro nuovi giocatori, e Grealish non ne farà parte. È una situazione triste per il 29enne, non solo perché non se ne va di sua spontanea volontà, ma anche perché ha probabilmente sprecato gli anni migliori della sua carriera cercando di essere qualcosa che non è, sotto un allenatore noto per scoraggiare la libertà di espressione.

L'articolo prosegue qui sotto

Grealish ha faticato ad adattarsi dopo aver completato il trasferimento record in Gran Bretagna da 130 milioni dall'Aston Villa all'Etihad nel 2021 e, sebbene abbia contribuito alla storica tripletta del City nel 2022-23, le ultime due stagioni sono state completamente infelici per il calciatore della nazionale inglese.

Nel 2024-25 ha collezionato solo sette presenze in Premier League dopo essere stato superato da Savinho e Jeremy Doku nella gerarchia degli attaccanti, e non è riuscito a sfruttare al meglio le rare occasioni che gli sono capitate.

Il genio imprevedibile che ha entusiasmato il pubblico della Premier League al Villa ha perso tutta la sua fiducia e, di conseguenza, ha anche rinunciato al suo posto nella nazionale inglese. Ma non tutto è perduto. Grealish può ancora tornare al suo meglio se sceglie il nuovo club giusto: GOAL stila la classifica delle otto opzioni disponibili per l'esiliato del City.