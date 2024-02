L'allenatore del Manchester United in ansia per l'infortunio al ginocchio di Lisandro Martinez: "Siamo molto tristi".

Il Manchester United sorride, ma non troppo: perché il 3-0 rifilato al West Ham sicuramente fa piacere alla formazione di Erik ten Hag che, però, è in ansia per le condizioni di Lisandro Martinez.

Il difensore argentino si è infortunato gravemente nel corso della sfida disputata a Old Trafford e le sue condizioni preoccupano tutti.

Proprio l'allenatore olandese, al termine del match, ha parlato dello stato di salute di Lisandro Martinez, non usando giri di parole.