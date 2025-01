Grave infortunio per Gabriel Jesus: si teme la rottura del crociato, le parole di Arteta

I Gunners rischiano di perdere l'attaccante brasiliano per il resto della stagione: si teme un infortunio molto serio al ginocchio.

Brutte notizie per l'Arsenal dopo l'eliminazione dal terzo turno di FA Cup per mano del Manchester United, capace di imporsi all'Emirates Stadium spuntandola dopo la roulette dei calci di rigore.

L'estromissione dalla coppa nazionale è quasi passata in secondo piano, alla luce del grave infortunio occorso a Gabriel Jesus, il quale è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime e in barella.

Immagini che non lasciano presagire nulla di buono, come confermato da Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra i Gunners e il Tottenham.