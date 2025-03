Grave infortunio per Alphonso Davies, salta l'Inter: il terzino del Bayern Monaco fuori sei mesi, cosa si è fatto

Bayern Monaco vs Inter

Il terzino si è infortunato con il Canada: rottura del crociato e stagione finita. Il Bayern perde anche Upamecano: a rischio per l'Inter.

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies per circa sei mesi.

Il laterale canadese, pilastro della squadra di Vincent Kompany e perno della fascia sinistra, ha subito un grave infortunio durante la partita di Nations League tra Canada e Stati Uniti, terminata 2-1 per i nordamericani.

Gli esami approfonditi a Monaco di Baviera di oggi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. L'intervento chirurgico è previsto per oggi, e la stagione del difensore si può considerare conclusa.

L'articolo prosegue qui sotto

Il laterale canadese non sarà, dunque, a disposizione di Vincent Kompany per la doppia sfida di aprile contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Champions League.