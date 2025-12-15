Pubblicità
AC Milan v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Grande con le grandi, piccolo con le piccole: i motivi dei due volti del Milan di Allegri

Contro il Sassuolo il Milan ha perso altri punti preziosi, confermando le proprie difficoltà contro le piccole: situazione opposta invece contro le big. Ma quali sono i motivi alla base di questa differenza di rendimento?

Due volti della stessa medaglia che rischiano di avere però ripercussioni molto diverse sulla stagione rossonera. Il Milan di Max Allegri non è andato oltre il 2-2 contro il Sassuolo, confermando ancora una volta la sua allergia contro le piccole.

Al termine della quindicesima giornata di campionato la formazione rossonera si ritrova seconda solitaria in classifica a -1 dall’Inter capolista, ma la sensazione è che a lungo andare le difficoltà contro le squadre che lottano per non retrocedere possano avere ripercussioni importanti.

A differenza, invece, dei risultati ottenuti contro le grandi, dove il Milan ha quasi sempre vinto. Ma cosa c’è alla base di questa differenza di rendimento?

  • GRANDE CON LE GRANDI

    Quando il Milan incontra le big del campionato si esalta e i numeri non mentono. Contro Bologna, Napoli, Inter, Juventus e Roma il Milan ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio (contro i bianconeri), conquistando 13 punti su 15, segnando 5 goal e subendone appena uno. Numeri da Scudetto.

  • PICCOLO CONTRO LE PICCOLE

    Quando invece i rossoneri incontrano le squadre che lottano per non retrocedere, allora cambiano volto ma in negativo. I rossoneri hanno perso contro la Cremonese e pareggiato (sempre 2-2) contro Pisa, Parma e Sassuolo. Inoltre anche le vittorie contro Lecce e Torino sono arrivate con qualche difficoltà di troppo.

  • PROBLEMA MENTALE

    Ma cosa c’è alla base di un rendimento così diverso? Il problema va diviso su due aspetti: tecnico e mentale. Evidentemente contro le piccole i rossoneri non riescono a tenere il livello di attenzione alto per tutto l’incontro, andando incontro a dei passaggi a vuoto all’interno del match. Disattenzioni che costano care in termini di prestazioni e punti.

  • QUESTIONE TATTICA

    Di certo, anche a livello tattico qualcosa non funziona al meglio quando i rossoneri si ritrovano ad affrontare squadre con un tasso tecnico inferiore. Il Milan di Allegri ha dimostrato di dare il meglio di sé quando abbassa il baricentro e riparte; uno schema tattico che muta quando invece i rossoneri si ritrovano a dover fare la partita contro squadre chiuse

    L’assenza di un centravanti di ruolo sicuramente non aiuta, ma è tutto l’assetto tattico ad andare in affanno contro le piccole. Un problema che il Milan sta pagando a caro prezzo.

