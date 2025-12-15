Grande con le grandi, piccolo con le piccole: i motivi dei due volti del Milan di Allegri

Due volti della stessa medaglia che rischiano di avere però ripercussioni molto diverse sulla stagione rossonera. Il Milan di Max Allegri non è andato oltre il 2-2 contro il Sassuolo, confermando ancora una volta la sua allergia contro le piccole.
Al termine della quindicesima giornata di campionato la formazione rossonera si ritrova seconda solitaria in classifica a -1 dall’Inter capolista, ma la sensazione è che a lungo andare le difficoltà contro le squadre che lottano per non retrocedere possano avere ripercussioni importanti.
A differenza, invece, dei risultati ottenuti contro le grandi, dove il Milan ha quasi sempre vinto. Ma cosa c’è alla base di questa differenza di rendimento?