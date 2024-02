Granada-Valencia rinviata: decisione ufficiale dopo il tragico incendio di giovedì

La gara del 26° turno di Liga è stata rinviata dopo l'incendio avvenuto in un condominio di Valencia, che ha provocato 4 morti e almeno 20 dispersi.

La partita della Liga spagnola tra Granada e Valencia è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa in seguito ai tragici fatti verificatisi in quel di Valencia nella giornata di giovedì 22 febbraio e in seguito alla pronta richiesta del club guidato da Ruben Baraja, che si era prontamente mosso per chiedere il rinvio del match.

La partita, valevole per la 26esimo giornata della massima serie spagnola, dunque, non si giocherà in segno di rispetto per le vittime e le famiglie coinvolte nell'immane tragedia.