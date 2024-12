Sono stati assegnati i premi AIC per la scorsa stagione di Serie A: Inter squadra dell'anno davanti ad Atalanta e Juventus.

C'era come ogni anno grande attesa per il Gran Galà del Calcio AIC, che assegna i premi al meglio della stagione precedente in Serie A.

Durante la serata di Milano sono stati premiati tra gli altri il miglior giocatore ruolo per ruolo, la Top 11, la società dell'anno e l'allenatore dell'anno.

Di seguito tutti i premi della serata.