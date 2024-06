L'esterno tedesco ha sofferto tantissimo dopo la mancata chiamata di Nagelsmann: "Ho visto infrangersi il sogno di una vita".

In attesa di definire i margini per un eventuale ritorno in Serie A, Robin Gosens ha dovuto incassare un colpo molto duro.

L'esterno offensivo dell'Union Berlino, ex Inter e Atalanta, non è stato convocato da Julian Nagelsmann per Euro 2024.

Il commissario tecnico della Germania ha dunque deciso di riunciare al classe 1994, il quale ha confermato di aver accusato e non poco la mancata chiamata per l'Europeo casalingo. Di seguito ecco le sue dichiarazioni a Zdf.