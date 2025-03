Gosens contro l'Atalanta, la telefonata con Gasperini e la ricerca su Google: "Non la conoscevo"

Il laterale tedesco sfida il suo passato, il club orobico allenato da Gasperini che lo ha scoperto in Olanda e portato in Italia: alcuni retroscena.

Ricordi. Un’esperienza significativa che lo ha formato come calciatore e come uomo. A Bergamo Robin Gosens è diventato ‘grande’.

L’esterno tedesco si appresta ad affrontare con la sua Fiorentina l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il club e l’allenatore con cui è arrivato in Serie A e ha spiccato il volo.

Una sfida speciale per Gosens, che in passato ha rivelato alcuni retroscena curiosi della sua carriera all’Atalanta: dal suo primo contatto con l'Italia, il difficile adattamento iniziale alla crescita professionale vissuta con il club orobico.

Avversaria in campo, l’Atalanta resta un club speciale per Robin Gosens, arrivato in Lombardia da giovane e capace di toccare vette altissime proprio in nerazzurro, prima di indossare quello dell’Inter.