L'attaccante portoghese pagato a peso d'oro in estate non sta ripagando le attese: il bilancio è negativo.

Il calciomercato non è mai una scienza esatta, un po' come il calcio in generale: e non è detto che più spendi, più riesci a garantirti un colpo efficace.

C'è che, con ogni probabilità, il futuro darà maggiori certezze in relazione al rendimento di Gonçalo Ramos: per adesso, comunque, il portoghese fa fatica.

Arrivato al Paris Saint-Germain a peso d'oro, l'attaccante non ha ripagato le attese e il suo bilancio, in questa prima parte di stagione, è stato negativo.