Gollini alla Cremonese, è fatta: titolare o no, le sue prospettive nei grigiorossi neopromossi

Il portiere ex Atalanta e Napoli lascia la Roma e approda a Cremona: va a caccia del rilancio dopo una serie di stagioni con più ombre che luci.

Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore della Cremonese. È lui, come rivelato da Sky, il nuovo numero uno scelto dai grigiorossi neopromossi per la seconda avventura in quattro stagioni nella massima serie.

L'accordo tra la Cremonese e la Roma, proprietaria da qualche mese del cartellino di Gollini, è stato trovato. E dunque l'ex atalantino si prepara ora a iniziare una nuova avventura, con una nuova maglia, in una nuova e inedita città.

Nei prossimi giorni verranno completati tutti gli step dell'operazione, susseguenti alla chiusura della stessa: le visite mediche, la firma sul nuovo contratto, la conseguente ufficialità da parte dei due club.