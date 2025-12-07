Golden Globe 2026 nomination: chi sono i favoriti dopo le candidature per miglior attrice, attore, film e regista

Le nomination il 7 dicembre, la cerimonia l'11 gennaio 2026. Comincia la corsa ai Golden Globe, la cui 83esima edizione è sempre più vicina.

Presentata dall'attrice Nikki Glaser, la cerimonia dei Golden Globe vedrà tra i vincitori Sarah Jessica Parker e Helen Mirren, che saranno premiate con il Cecil B. DeMille Award e con il Carol Burnett Award.

Per il resto, in seguito alle candidature, i favoriti per conquistare i riconoscimenti per i migliori prodotti cinematografici e televisivi sono già definiti.