Timothee Chalamet Golden GlobeGetty Images
Francesco Schirru

Golden Globe 2026 nomination: chi sono i favoriti dopo le candidature per miglior attrice, attore, film e regista

83esima edizione dei Golden Globe l'11 gennaio, tra i premiati anche Helen Mirren e Sarah Jessica Parker. I favoriti? Una battaglia dopo l'altra, The Studio, The Adolescence, Timothée Chalamet e Ariana Grande.

Le nomination il 7 dicembre, la cerimonia l'11 gennaio 2026. Comincia la corsa ai Golden Globe, la cui 83esima edizione è sempre più vicina.

Presentata dall'attrice Nikki Glaser, la cerimonia dei Golden Globe vedrà tra i vincitori Sarah Jessica Parker e Helen Mirren, che saranno premiate con il Cecil B. DeMille Award e con il Carol Burnett Award. 

Per il resto, in seguito alle candidature, i favoriti per conquistare i riconoscimenti per i migliori prodotti cinematografici e televisivi sono già definiti.

  • MIGLIOR FILM, CANDIDATI E FAVORITI

    MIGLIOR FILM DRAMMATICO 

    • Frankenstein (Netflix) 
    • Hamnet (Focus Features) - Favorito
    • It Was Just an Accident (Neon) 
    • Sentimental Value (Neon) 
    • Sinners (Warner Bros)
    • The Secret Agent (Neon) 

    MIGLIOR FILM COMMEDIA/MUSICALE

    • Avatar, fuoco e cenere (20th Century Studios)
    • Marty Supreme (A24) 
    • No Other Choice (Neon) 
    • One Battle After Another (Warner Bros) - Favorito
    • Wake Up Dead Man (Netflix) 
    • Wicked: For Good (Universal Pictures)

  • MIGLIORI ATTORI PROTAGONISTI, CANDIDATI E FAVORITI

    MIGLIOR ATTRICE, FILM DRAMMATICO

    • Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features) - Favorita
    • Laura Dern, Is This Thing On? (Searchlight Pictures) 
    • Jennifer Lawrence, Die My Love (Mubi) 
    • Renate Reinsve, Sentimental Value (Neon) 
    • Julia Roberts, After the Hunt (Amazon MGM Studios)
    • Tessa Thompson, Hedda (Amazon MGM Studios)

    MIGLIOR ATTORE, FILM DRAMMATICO

    • Joel Edgerton, Train Dreams (Netflix) 
    • Daniel Day-Lewis, Anemone (Focus Features)
    • Oscar Isaac, Frankenstein (Netflix) 
    • Dwayne Johnson, The Smashing Machine (A24) 
    • Michael B. Jordan, Sinners (Warner Bros) 
    • Wagner Moura, The Secret Agent (Neon) - Favorito

    MIGLIOR ATTRICE, FILM COMMEDIA/MUSICALE

    • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (A24)
    • Cynthia Erivo, Wicked: For Good (Universal Pictures) 
    • Kate Hudson, Song Sung Blue (Focus Features) 
    • Chase Infiniti, One Battle After Another (Warner Bros) - Favorita
    • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures) 
    • Emma Stone, Bugonia (Focus Features)

    MIGLIOR ATTRICE, FILM DRAMMATICO

    • Timothée Chalamet,Marty Supreme (A24) - Favorito
    • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another (Warner Bros) 
    • Brendan Fraser, Rental Family (Searchlight Pictures) 
    • Ethan Hawke, Blue Moon (Sony Pictures Classics) 
    • Lee Byung Hun, No Other Choice (Neon)
    • Jesse Plemins, Bugonia (Focus Features)

  • MIGLIORI ATTORI NON PROTAGONISTI, CANDIDATI E FAVORITI

    MIGLIOR ATTRICE

    • Elle Fanning, Sentimental Value (Neon) 
    • Ariana Grande, Wicked: For Good (Universal Pictures) - Favorita
    • Regina Hall, One Battle After Another (Warner Bros)
    • Amy Madigan, Weapons (Warner Bros) 
    • Wunmi Mosaku, Sinners (Warner Bros) 
    • Teyana Taylor, One Battle After Another (Warner Bros)

    MIGLIOR ATTORE

    • Benicio Del Toro, One Battle After Another (Warner Bros) 
    • Jacob Elordi, Frankenstein (Netflix) 
    • Paul Mescal, Hamnet (Focus Features) 
    • Sean Penn, One Battle After Another (Warner Bros) 
    • Adam Sandler, Jay Kelly (Netflix) 
    • Stellan Skarsgård, Sentimental Value (Neon) - Favorito

  • MIGLIOR REGISTA, CANDIDATI E FAVORITO

    • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Warner Bros) - Favorito
    • Guillermo Del Toro, Frankenstein (Netflix) 
    • Ryan Coogler, Sinners (Warner Bros) 
    • Jafar Panahi, It Was Just an Accident (Neon)
    • Joachim Trier, Sentimental Value (Neon) 
    • Chloé Zhao, Hamnet (Focus Features)
  • SERIE TV, I FAVORITI DELLE MAGGIORI CATEGORIE

    MIGLIOR SERIE DRAMMATICA - The Pitt

    MIGLIOR SERIE COMMEDIA/MUSICALE - The Studio

    MIGLIOR MINI SERIE - The Adolescence

    MIGLIOR ATTORE, SERIE DRAMMATICO - Noah Wyle, The Pitt

    MIGLIOR ATTRICE, SERIE DRAMMATICA - Carrie Coon, The Gilded Age

    MIGLIOR ATTORE MINI SERIE - Stephen Graham, The Adolescence

    MIGLIOR ATTORE, SERIE COMMEDIA/MUSICALE - Seth Rogen, The Studio

    MIGLIOR ATTRICE, SERIE COMMEDIA/MUSICALE - Rachel Sennott, I Love L.A.

    MIGLIOR ATTRICE MINI SERIE - Michelle Williams, Dying for Sex 

    MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA - Owen Cooper, Adolescence

    MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA - Hannah Einbinder, Hacks