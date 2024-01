L'attaccante biancoceleste si inventa un goal che avrebbe potuto sbloccare il match in apertura di ripresa: tutto inutile.

Ci sono delle partite che per essere sbloccate hanno bisogno di un'invenzione: in Napoli-Lazio ci ha provato "Taty" Castellanos.

L'attaccante biancoceleste, in apertura di ripresa, si mette in testa di sbloccarla in un modo incredibile: un'acrobazia spettacolare che finisce in rete.

Tutto inutile, però: perché il guardalinee alza la bandierina dopo il check del VAR che segnala a Orsato di annullare la rete per fuorigioco.