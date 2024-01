Goal e leadership: Loftus-Cheek è la luce del Milan

5 goal in campionato, di cui 4 nelle ultime 4 gare, per l'inglese: solo Zurkowski come lui nei top 5 campionati. Pioli: "Mi ricorda Milinkovic-Savic".

E' una notte amara quella vissuta dal Milan a San Siro. I rossoneri, infatti, si sono fatti raggiungere dal Bologna al 92' su calcio di rigore, targato Orsolini, dopo averne sbagliati addirittura due nel corso del match. Tra le poche note positive di una partita che ha lasciato in eredità parecchi rimpianti c'è ovviamente la grande prova di Ruben Loftus-Cheek, autore di entrambi i goal rossoneri. Il centrocampista inglese ha segnato il primo goal con uno splendido inserimento che non ha lasciato scampo alla retroguardia felsinea né a Skorupski. L'articolo prosegue qui sotto Il secondo, invece, è maturato su un imperioso stacco aereo con il quale ha poi convertito in goal il chirurgico cross di Florenzi. A griffare la sua prima doppietta in rossonero.