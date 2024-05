GOAL e Calciomercato.com stringono una collaborazione editoriale con Calcio e Finanza

GOAL e Calciomercato.com annunciano una partnership editoriale con Calcio e Finanza, prima testata italiana sugli aspetti economici del calcio.

GOAL e Calciomercato.com insieme a Calcio e Finanza. I due tra i più seguiti siti dedicati al calcio, entrambi parte del network internazionale di FootballCo, la più grande digital football media company al mondo, annunciano una collaborazione editoriale con la prima testata giornalistica italiana dedicata agli aspetti economici finanziari del calcio e dello sport, online da oltre 10 anni.

Una partnership editoriale che ha come obiettivo quello di unire le peculiarità dell’informazione economico finanziaria di Calcio e Finanza, con la capacità di diffusione dei contenuti su larga scala propria di media come Calciomercato.com e GOAL, per raggiungere una community di appassionati sempre più vasta, nonché desiderosa di contenuti puntuali, facilmente fruibili e al contempo approfonditi.

Le analisi dei bilanci tra i top club dei principali campionati europei, il confronto tra le squadre in lizza per la Champions League e le classifiche degli spettatori da stadio in Serie A e nelle massime leghe europee. E ancora, i compensi degli arbitri ma anche i costi degli abbonamenti e le comparazioni tra pay-tv e broadcaster in Italia e in Europa.

Sono tanti i temi trattati nella collaborazione editoriale annunciata quest’oggi e che vedrà GOAL, Calciomercato.com e Calcio e Finanza lavorare in sinergia.