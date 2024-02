Mani ai capelli e abbracci: il gran goal di Camarda nel Milan Primavera contro il Sassuolo

Il giovane talento rossonero segna e convince in Primavera, Pioli: "Sta facendo il percorso giusto, facciamolo crescere".

Di Francesco Camarda si è quasi detto tutto: il suo talento ha brillato, finora, nelle giovanili del Milan e complice l'emergenza in attacco per un certo periodo è stato anche aggregato alla prima squadra di Stefano Pioli.

Pioli che, tra l'altro, gli ha permesso di esordire in Serie A contro la Fiorentina a fine novembre, bissando con una presenza contro il Frosinone nella partita successiva.

Ci sarà tempo per vederlo in prima squadra stabilmente: intanto, segna in Primavera. L'ultimo goal? Contro il Sassuolo. Una rete che ha spiazzato tutti.