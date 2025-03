Gli infortuni sono alle spalle: Pedri domina al Barcellona, anche grazie a Hansi Flick

Negli ultimi anni lo spagnolo ha dovuto lottare costantemente con gli infortuni. Ma questo periodo difficile è ormai alle spalle.

Nella primavera del 2024, diversi media spagnoli hanno sorpreso tutti con la notizia che Pedri non fosse più incedibile per il Barcellona. All'epoca, anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse per il centrocampista.

Il motivo principale per cui i blaugrana erano aperti a un trasferimento erano gli enormi problemi finanziari del club, tanto che anche Raphinha si trovava sulla lista dei cedibili. A preoccupare i catalani erano soprattutto i continui stop di Pedri che, in quel frangente, era appena stato messo fuori dai giochi per la sesta volta in meno di tre anni a causa di un infortunio alla coscia.

All'Europeo del 2024 si è aggiunta anche una lesione al ginocchio, che lo spagnolo si è procurato in un duello con la stella del Real Madrid Toni Kroos nei quarti di finale. Otto mesi dopo questa nuova battuta d'arresto, il 22enne è ora in forma come non mai, anche grazie all'allenatore Hansi Flick.