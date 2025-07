Rangers interessati al classe 2003 Turgeman, i fans scrivono alla società: "Potrebbe aver prestato servizio nell'esercito israeliano".

I tifosi dei Rangers, storico club di Glasgow, si sono schierati contro la società e la possibilità di acquistare l'attaccante israeliano Dor Turgeman, uno dei prospetti più importanti del movimento locale. Con una lettera inviata al CEO James Stewart e al consiglio di amministrazione, un gruppo di fans "preoccupati" ha chiesto di non proseguire nella trattativa per portare in città il classe 2003 attualmente sotto contratto con il Maccabi Tel Aviv.

Turgeman, attaccante del Maccabi Tel Aviv, è da settimane nel mirino dei Rangers, che vorrebbero acquistarlo per circa 5 milioni, ma la trattativa è per ora bloccata dalle mancate partenze dei colleghi d'attacco attualmente sotto contratto con il club di Glasgow. La lettera inviata dai fans non ha per ora sortito alcun effetto, ma la speranza di buona parte della tifoseria è che la trattativa possa in un modo o nell'altro chiudersi con un nulla di fatto.

I fans dei Rangers hanno evidenziato che l'acquisto di un giocatore che "rappresenta orgogliosamente Israele" sarebbe visto come un sostegno alla campagna militare israeliana in corso a Gaza, che ha già ucciso oltre 55.000 palestinesi, per lo più donne e bambini.