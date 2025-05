Giuntoli verso l'addio alla Juventus, come cambia la dirigenza bianconera: Comolli, Tognozzi, Chiellini e la rivoluzione di Elkann

Nuova rivoluzione in vista alla Juventus, John Elkann cambia tutto: fuori Giuntoli e i suoi uomini, torna Tognozzi con Comolli e Chiellini.

La qualificazione in Champions League, ottenuta all'ultimo respiro, non è bastata. La Juventus sta per vivere l'ennesima rivoluzione a tutti i livelli.

Troppi i soldi spesi, troppe le delusioni in campo per evitare un nuovo ribaltone deciso direttamente dalla proprietà.

John Elkann in prima persona ha rotto gli indugi e di fatto messo alla porta Cristiano Giuntoli, ovvero colui al quale solo un paio di anni fa erano state consegnate le chiavi della Continassa.

I risultati però non sono stati all'altezza delle aspettative e della storia della Juventus, che adesso ripartirà da qualche volto nuovo e alcune vecchie conoscenze.