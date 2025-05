La Juventus si prepara ad un altro mercato importante, Giuntoli traccia la strada per tornare competitivi.

Tra pochi giorni la Juventus si giocherà "tutto" a Venezia, dove con una vittoria i bianconeri sarebbero certi di qualificarsi in Champions League. E proprio da questo traguardo passa anche il mercato che ci sarà in estate considerando l'impatto economico di partecipare o no alla massima competizione europea.

In ogni caso però, Cristiano Giuntoli, Football Director del club, sa già che avrà davanti a sé un'altra estate impegnativa, con diversi cambiamenti da fare.

Non sarà una rivoluzione come successo un anno fa; in questo senso, il dirigente bianconero ha chiarito come si muoverà la Juventus, svelando quale sia il piano.