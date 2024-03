Giroud al Los Angeles? Arriva la conferma dalla Francia: "Desiderio e possibilità"

L'ipotesi di un rinnovo con il Milan è ancora in piedi, ma Deschamps annuncia: "Non è fatta, ma il Los Angeles è un desiderio e una possibilità".

A tre mesi dalla scadenza contrattuale, il destino di Olivier Giroud non è ancora chiaro. Le possibilità per il proseguo del 2024 sembrano essere due, una delle quali porterebbe ad un rinnovo (probabilmente annuale) con il Milan, per continuare a giocare ad alti livelli in Serie A e in Champions. Occhio, però, alla sempre più decisa opzione statunitense.

Da tempo si parla di un trasferimento di Giroud in America per giocare in quel di Los Angeles, raggiungendo così in MLS campioni over 35 come Messi e Suarez, attualmente entrambi in maglia Inter Miami. Per il francese, invece, c'è la possibilità di firmare con l'FC, ex club di Chiellini e Bale.

A dare nuove informazioni a tal riguardo è Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia di cui Giroud è simbolo assoluto, prossimo agli Europei 2024 in terra tedesca.