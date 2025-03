Gioia a metà per Zirkzee: primo goal in Europa che non basta per la vittoria del Manchester United

Al Manchester United non basta il primo goal europeo di Zirkzee: 'Red Devils' raggiunti dalla Real Sociedad.

Si deciderà al ritorno in programma tra una settimana a 'Old Trafford' la qualificazione ai quarti di finale di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United.

Le due squadre si sono equivalse a San Sebastian: ospiti in vantaggio poco prima dell'ora di gioco grazie a Joshua Zirkzee, raggiunti poi dal rigore trasformato da Mikel Oyarzabal.

Per l'olandese primo goal in assoluto in una competizione europea a livello di prime squadre: gioia rimasta però parzialmente inespressa, alla luce della mancata vittoria che comunque non pregiudica il passaggio al turno successivo.