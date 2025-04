I giocatori di Serie A possono giocare in Kings League? Da adesso sì: cambiano le regole sulle carte

La Kings League ha ufficialmente modificato il regolamento delle carte: da ora è possibile convocare anche un giocatore di Serie A.

Un altro passo verso la rivoluzione: del calcio? Sì, ma non solo. La Kings League continua a portare avanti il suo progetto inserendo novità che potrebbero modificare per sempre l'approccio al pallone, come noi lo conosciamo.

Come annunciato ufficialmente, la competizione creata da Gerard Piqué ha cambiato le regole relative alle "Wild Cards", ovvero le "carte" relative ai singoli giocatori che possono essere convocati dalle diverse squadre al di là di quelli scelti al draft.

E... sì: con l'inserimento delle nuove "carte" sarà possibile convocare giocatori dell'attuale Serie A. Tutto vero.