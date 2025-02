Gimenez e un impatto super: come Shevchenko e Pulisic, il Milan ha trovato l'attaccante giusto?

Gimenez subito decisivo con la maglia del Milan: dopo anni di attesa e tentativi, i rossoneri potrebbero aver trovato il loro '9' ideale.

Un 1-0 striminzito, che quantomeno regala un carico di fiducia supplementare in vista del ritorno europeo: testa al Feyenoord per il Milan, che contro il Verona deve ringraziare il killer instinct di Santiago Gimenez.

Il messicano ha deciso la sfida contro gli uomini di Paolo Zanetti grazie al primo goal in quel di San Siro, che fa il paio col bel sinistro a giro che aveva chiuso i conti nell'esordio assoluto in campionato a Empoli.

Fatta eccezione per l'andata del playoff perso in casa del 'suo' Feyenoord, Gimenez ha sempre partecipato attivamente ad almeno una rete dei rossoneri: in Coppa Italia aveva trovato l'assist per Joao Felix, offrendo lampi d'alta scuola e una semplicità d'inserimento negli schemi di Conceiçao non proprio scontata.