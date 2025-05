Gimenez espulso e Milan in dieci: gomitata a Mancini e rosso dopo check al VAR. Il precedente tra i due in Roma-Feyenoord

Roma vs AC Milan

Gomitata a Mancini e rosso dopo il check al VAR di Piccinini: inizio da incubo per i rossoneri all'Olimpico, poi arriva il pari di Joao Felix.

Inizio disastroso per il Milan all'Olimpico contro la Roma: dopo il vantaggio lampo targato Mancini, i rossoneri sono rimasti addirittura in dieci per il rosso a Santiago Gimenez.

L'attaccante messicano è stato infatti espulso dopo on-field review al VAR di Piccinini: l'ex Feyenoord ha colpito proprio Mancini con una gomitata. Diavolo in dieci dopo venti minuti.

Situazione complicatissima, dunque, per i rossoneri, con la partita che si è messa tremendamente in salita dopo una manciata di minuti, anche se prima dell'intervallo è arrivato il pari di Joao Felix.